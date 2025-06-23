بعثة الأمم المتحدة تقيم مشاورات شبابية حول الاستقرار السياسي

في حلقة مشاورات شبابية، نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ناقش مجموعة من الشابات من مختلف أنحاء البلاد توصيات اللجنة الاستشارية فيما يتعلق بتوجهات ليبيا السياسية المستقبلية. الجلسة التي عُقدت يوم الأحد الماضي، ركزت على تطلعات الشابات تجاه المشاركة السياسية وأهمية دورهن في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وتنتمي المشاركات، وعددهن 26 شابة من مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، إلى برنامج “رائدات” الذي تدعمه الأمم المتحدة في ليبيا، والذي يهدف إلى تمكين الشابات عبر تطوير مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي والمناصرة.

وتضمن الحوار استعراضاً لآراء المشاركات حول توصيات اللجنة الاستشارية، لا سيما ما يتعلق بإجراء انتخابات متزامنة بعد توحيد الحكومة وتعديل معايير الترشح للرئاسة.

وأعربت إحدى المشاركات عن قلقها بشأن عدم دراسة بعض التوصيات بشكل جاد، مؤكدة أن توصية اللجنة بإجراء انتخابات متزامنة قد تمثل آخر فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا. وأضافت أنه في حال فشل هذه الجهود، قد لا تكون هناك فرصة حقيقية للتغيير في المستقبل القريب.

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