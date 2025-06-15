بعثة الأمم المتحدة تُطلق مشاورات شبابية شاملة لدعم العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاق مشاورات شبابية واسعة النطاق على مستوى البلاد، بدأت بلقاءات مباشرة مع مجموعات من الشباب في أربع مدن ليبية، كمرحلة أولى من البرنامج، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية السياسية.

وقالت البعثة في بيان رسمي إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يشكلون 38% من السكان بحسب بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني (NESDB)، وهو ما يجعل إشراكهم في العملية السياسية ضرورة وطنية ومسؤولية دولية.

وتهدف المبادرة إلى إشراك 500 شاب وشابة من مختلف المناطق الليبية خلال الأشهر المقبلة، من خلال سلسلة من اللقاءات المباشرة والافتراضية التي ستُخصص لمناقشة آليات دعم التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية، وإيجاد سبل توافقية لإيصال البلاد إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات السيادية.

وأكدت البعثة أن هذه المشاورات تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والشمولية في العملية السياسية، ومنح فئة الشباب منصة حقيقية للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل ليبيا، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة عبر الإنترنت أيضًا، من خلال استطلاع رأي أطلقته البعثة على نطاق وطني لضمان وصول صوت أكبر شريحة ممكنة من الشباب والمواطنين.

ويمكن للراغبين في المشاركة في اللقاءات أو الاطلاع على تفاصيل المشاورات والتسجيل، زيارة الرابط التالي:

🔗 مشاركة الشباب

كما يمكن المشاركة في استطلاع الرأي العام عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي:

🗳️ استطلاع البعثة

وأكدت البعثة في ختام بيانها التزامها بالعمل مع جميع فئات المجتمع الليبي، وبخاصة فئة الشباب، لتحقيق انتقال ديمقراطي سلمي ومستدام، يعكس تطلعات الشعب الليبي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.