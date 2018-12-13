بعثة الصليب الأحمر توقع اتفاقية شراكة وتدريب مع مركز أعمال مصراتة

أدت المديرة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا باتريشيا دانزي زيارة إلى مدينة مصراتة أمس الأربعاء، رفقة كل من كارل ماتلي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وعبدالمجيد الشاعر نائب رئيس البعثة والكسندرا شغيك مسؤولة مشروع إعادة التأهيل البدني بالبعثة ورولى داود مبعوثة قسم الإغاثة.

حيث التقت بالسيد أبوبكر الهريش عضو المجلس البلدي، والسيد عميد الجامعة مصراتة، ومدير مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني.

كما نوقش خلال اللقاء أنشطة اللجنة في المنطقة الوسطى، والمشاريع المقبله التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة التي مرت بها المنطقة.

هذا وتخللت الزيارة جولةً في مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني المدعوم من قبل اللجنة الدولية، والذي ساهم في تأهيل وتركيب أطراف صناعية لأكثر من 700 شخص من مختلف مناطق ليبيا.

من جهة أخرى قام رئيس البعثة السيد ماتلي بتوقيعاتفاقية شراكة وتدريب مع مركز أعمال مصراتة للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك في صالح المستفيدين من مشاريع التدريب المقبلة للجنة، والتي تهدف إلى دعم وتأهيل المشاريع الخاصة بضحايا النزاعات المسلحة محدودي الدخل.