بعد أحداث دامية واستقالات.. الدوري الليبي يدخل نفق الغموض

لا تزال الجولة الثالثة من منافسات الدوري الليبي الممتاز تعيش حالة من الغموض والترقب، في ظل الأزمة المتصاعدة التي ضربت أروقة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عقب أحداث مباراة الاتحاد والسويحلي على ملعب ترهونة.

ومع استقالة رئيس لجنة المسابقات عبد الله الشحومي، إلى جانب استقالة رئيس لجنة التحكيم محمد الجلالي، ازدادت حالة الارتباك داخل الاتحاد، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن مصير الجولة المقبلة أو آلية استكمال المسابقة بعد الأحداث الأخيرة التي هزّت الشارع الرياضي الليبي.

ويثير الغياب التام لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن المشهد، إلى جانب صمت مجلس الإدارة، موجة واسعة من التساؤلات داخل الأوساط الرياضية، في وقت تنتظر فيه الأندية والجماهير قرارات حاسمة تتعلق بالمباريات المتبقية، والعقوبات المنتظرة، والإجراءات التنظيمية المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب ترهونة، والتي تسببت في توقف المباراة خلال شوطها الثاني، بعد اقتحام الجماهير أرضية الملعب وحدوث اشتباكات وأعمال عنف، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم عناصر أمنية ولاعبون وإعلاميون.

ويرى متابعون أن استمرار حالة الصمت داخل الاتحاد قد يزيد من تعقيد الأزمة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الجماهيرية والإعلامية المطالِبة بسرعة توضيح الموقف الرسمي، واتخاذ قرارات تحفظ هيبة المسابقة وتعيد الثقة في قدرة الاتحاد على إدارة المرحلة الحالية.

كما تتزايد المخاوف من دخول الدوري الليبي في حالة شلل تنظيمي، إذا استمرت الاستقالات والفراغ الإداري داخل اللجان الرئيسية، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على سير البطولة ومستقبل المنافسة خلال الموسم الحالي.

وبين حالة الترقب والغضب، يبقى الشارع الرياضي الليبي في انتظار تحرك رسمي ينهي حالة الغموض، ويحدد مصير الجولة الثالثة، في وقت أصبحت فيه الكرة الليبية أمام واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا وحساسية في السنوات الأخيرة.