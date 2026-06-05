بعد أداء المناسك.. الحجاج الليبيون يغادرون «المدينة المنورة»

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا مغادرة أول أفواج الحجاج الليبيين من فندق روف في المدينة المنورة، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، متجهين إلى أرض الوطن، وذلك بعد إتمام مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الهيئة أن مغادرة الحجاج تأتي عقب أداء المناسك بنجاح، وسط تنظيمٍ لوجستيٍ يهدف إلى تسهيل حركة التفويج وضمان عودة آمنة ومنظمة إلى ليبيا.

وقد عبّر الحجاج المغادرون عن امتنانهم لإتمام الفريضة، سائلين الله القبول، في وقت أكدت فيه الهيئة استمرار عمليات التفويج حتى استكمال عودة جميع الأفواج إلى البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج التشغيلي لموسم الحج الذي اعتمد ترتيبات نقل الحجاج من المدينة المنورة إلى ليبيا عبر رحلات جوية منظمة، بعد انتهاء المرحلة الرئيسية من أداء المناسك وزيارة الروضة الشريفة.

هذا وتشرف الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا سنويًا على تنظيم موسم الحج، بدءًا من إجراءات السفر وحتى العودة، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لضمان انسيابية تنقل الحجاج وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية خلال وجودهم في الأراضي المقدسة، مع التركيز على خطط التفويج التدريجي لتجنب الازدحام في المطارات ومقار الإقامة.