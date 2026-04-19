بعد أزمة هرمز.. تركيا تفتح ملف «ممر الطاقة الجديد» عبر سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن تصريحات السفير التركي في دمشق نوح يلماظ خلال جلسة ضمن “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، بأن تركيا تنظر إلى التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز عقب التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، باعتبارها فرصة لتعزيز موقعها كممر استراتيجي للطاقة بالتعاون مع سوريا.

وأوضح يلماظ أن تركيا وسوريا أمام “فرصة استراتيجية” في سوق الطاقة، في ظل ما وصفه بالمشكلات التي ظهرت في مسارات الإمداد التقليدية عبر المضائق البحرية، مشيرًا إلى أن توزيع الطاقة عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يشهد تحولات تدريجية نحو خطوط برية بديلة.

وأضاف أن هذه التحولات قد تمنح تركيا حصة أكبر في تدفقات الطاقة العالمية، عبر مسارات تمر من الشمال باتجاه أوروبا أو تصل مباشرة إلى البحر المتوسط، إضافة إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا.

وأكد السفير التركي أن أقصر الطرق وأكثرها أمانًا واستقرارًا وأقلها تكلفة في المرحلة الحالية تمر عبر الأراضي التركية، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة في مضيق هرمز قد تدفع نحو إعادة توجيه الإمدادات إلى مسارات برية جديدة.

ولفت إلى أن البديل الثاني يتمثل في خط العراق – سوريا، موضحًا أن هذا المسار يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني في سوريا يسمح بتنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة والنقل.

وأشار يلماظ إلى أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار، إلى جانب ما وصفه بـ“الأنشطة الإرهابية”، تمثل عوائق أمام تنفيذ هذه المشاريع، مضيفًا أن سوريا قد تصبح فاعلًا مهمًا في قطاع الطاقة، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا طويلًا قد يصل إلى نحو عشر سنوات.

وأوضح أن هذه المرحلة تحتاج أولًا إلى استقرار سياسي، ثم استثمارات واسعة، يليها بناء تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية.

كما تحدث عن أن تطوير العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا، بما يشمل المعابر الحدودية والجمارك والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، لا يزال في مرحلة تدريجية، لكنه مرشح للتوسع مستقبلًا مع تحسن البنية اللوجستية.

وأكد أن إصلاح الطرق ومعالجة مشكلات النقل وإزالة العوائق التشغيلية من شأنه أن يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما تبعه من اضطرابات في ممرات الطاقة العالمية، خصوصًا مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الشرايين الحيوية لصادرات النفط والغاز عالميًا.

وتسعى تركيا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز موقعها كممر رئيسي للطاقة بين آسيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية في خطوط النقل والطاقة.

في المقابل، تشهد سوريا مرحلة إعادة تموضع سياسي واقتصادي بعد سنوات من الحرب، مع انفتاح تدريجي على مشاريع تعاون إقليمي في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، ما يجعلها طرفًا محتملًا في أي ترتيبات مستقبلية لربط الإمدادات الإقليمية.

وتعكس هذه التطورات اتجاهًا متزايدًا نحو إعادة تشكيل خرائط الطاقة في المنطقة، في ظل تداخل المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بين دول الإقليم والقوى الدولية الفاعلة.