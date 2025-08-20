بعد ألبانيا وفيتنام.. بريطانيا توقع اتفاقاً مماثلاً مع العراق بشأن المهاجرين

أعلنت الحكومة البريطانية إبرام اتفاق جديد مع العراق يقضي بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة ولا يملكون حق الإقامة، وذلك في إطار استراتيجية أوسع للحد من الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على القادمين عبر القنال الإنجليزي.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” إن الاتفاق وُقّع بين وزير الداخلية البريطاني دان غارفيس ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال زيارته إلى لندن، حيث أكدت وزارة الداخلية أن الاتفاق سيؤسس لآلية رسمية تسمح بعمليات إعادة “سريعة وفعالة” للعراقيين الذين يتم رفض طلباتهم للبقاء في البلاد.

ويأتي هذا التفاهم بعد توقيع اتفاق سابق مع بغداد العام الماضي بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني (نحو 1.07 مليون دولار) لدعم جهود الحكومة العراقية في تفكيك شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة، كما أنه يتماشى مع التفاهمات التي جرت مطلع العام الجاري بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتعزيز التعاون في ملف الهجرة.

تراجع أعداد المهاجرين

إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية أظهرت أن عدد العراقيين الذين وصلوا عبر القوارب الصغيرة إلى المملكة المتحدة تراجع إلى 1900 شخص خلال العام المنتهي في مارس 2025، مقارنة بـ2600 شخص في العام السابق، وهو ما يعكس – وفق السلطات البريطانية – نتائج ملموسة للاتفاقيات السابقة مع بغداد.

ويمثل الاتفاق الأحدث خطوة إضافية في سياسات وزارة الداخلية البريطانية الرامية لوقف عبور القوارب الصغيرة إلى الأراضي البريطانية. وكانت لندن قد أبرمت بالفعل اتفاقات مماثلة مع ألبانيا وفيتنام منذ تولي الحكومة العمالية الجديدة مقاليد الحكم في العام الماضي.

الولايات المتحدة تبدأ ترحيل مهاجرين إلى هندوراس وأوغندا بعد موافقة الحكومتين

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل المهاجرين إلى هندوراس وأوغندا، بعد أن حصلت على موافقة رسمية من كامبالا وتيغوسيغالبا.

وذكرت قناة “سي بي إس” نقلاً عن وثائق حكومية داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسعت جهودها لإقناع دول العالم بدعم حملتها ضد الهجرة غير الشرعية من خلال قبول المهاجرين المرحلين.

وأوضحت الوثائق أن أوغندا وافقت على استقبال المرحلين شريطة ألا يكون لديهم سوابق جنائية، بينما وافقت هندوراس على استقبال الناطقين بالإسبانية من أمريكا اللاتينية، بما في ذلك العائلات مع أطفال، بعدد محدود من الحالات على مدى عامين، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الرواندية في أغسطس الجاري عن اتفاق مع واشنطن لاستقبال نحو 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، في إطار تشديد سياسة الهجرة الأمريكية.

وكان ترامب قد وعد عند تنصيبه بمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وبدء عمليات ترحيل واسعة، معلناً حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.