بعد أمطا الفجر.. الأرصاد تتوقع هطول مزيد من الأمطار على طرابلس ومصراتة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأنّ مناطق شمال غرب ليبيا شهدت تساقطا لأمطار رعدية جيدة في مجملها.

المركز الوطني للأرصاد وفي نشرته اليومية أشار إلى أنّ الفرصة مازالت مستمرة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة من طرابلس إلى مصراتة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد أنّ الطقس متقلب على مناطق وسط وشرق البلاد، حيث درجات الحرارة مرتفعة خاصة على الجنوب الشرقي القريبة كم الكفرة،

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنّه من المتوقع أن تشهد اغلب مناطق البلاد استقرارا في حالة الطقس بداية من يوم الخميس.