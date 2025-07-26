بعد أيام من اللهيب.. انحسار موجة الحر وتحسن تدريجي بالأجواء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أن موجة الحر التي شهدتها مناطق الشمال الغربي خلال الأيام الماضية تبدأ تنحسر تدريجياً اعتباراً من اليوم السبت 26 يوليو 2025، مع توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأحد، ليشمل التحسن أغلب المناطق الليبية.

وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت حاجز 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، خصوصاً الزنتان، مزدة، الرجبان، غريان، ونسمة، بينما تراوحت بين 40 و44 درجة في مناطق سهل الجفارة، الساحل الغربي، الجبل الغربي، وأجزاء من الوسط، ما تسبب بأجواء شديدة الحرارة وأحمال إضافية على البنية التحتية والطاقة.

وأكد المركز أن هذا التراجع الحراري سيشمل بدايةً مناطق الساحل الغربي، سهل الجفارة، وجبل نفوسة، على أن يمتد لاحقاً نحو المناطق الوسطى والجنوبية خلال أيام الأسبوع.

كما توقّع خبراء الأرصاد أن تتحول الرياح من جنوبية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وهو ما سيسهم في تلطيف الأجواء خاصة في المناطق الساحلية. وستكون السماء غالباً صافية أو قليلة السحب في معظم المناطق، ما يساعد في تعزيز الإحساس بالتحسن في الطقس.

وأشار المركز إلى أن هذا التحسن يأتي في وقت حرج، حيث تسببت موجة الحر في زيادة في الطلب على الكهرباء والمياه، ووقوع حالات إجهاد حراري بين السكان، خاصة بين كبار السن والأطفال.

التوقعات تشير إلى أن منتصف الأسبوع القادم قد يشهد بداية مرحلة من الطقس المعتدل والمستقر نسبيًا في أغلب مناطق البلاد، خصوصاً في الشمال والوسط، ما يبعث على التفاؤل بعودة الظروف المناخية إلى طبيعتها بعد أيام من الحرارة القياسية.