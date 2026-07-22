باكستان توجه تحذيراً للحوثيين: أي هجوم على سفننا سيُعامل كتهديد للأمن القومي

وجهت باكستان تحذيرًا إلى جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، مؤكدة أن أي هجوم يستهدف سفينة ترفع العلم الباكستاني أو أي مصالح بحرية تابعة لها سيُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمصالح السيادية للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته صحيفة Dawn، إنها تدين “التهديدات الأخيرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين ضد السعودية والشحن التجاري في البحر الأحمر”، وذلك عقب إعلان الجماعة فرض حظر بحري فوري على السعودية.

وأكدت الوزارة أن التهديدات التي تستهدف حركة الشحن التجاري والتجارة المرتبطة بالسعودية غير مقبولة، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وتهدد قواعد الملاحة البحرية المعترف بها دوليًا.

وأعربت إسلام آباد عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تهديدات تطال السفن المشاركة في التجارة المشروعة مع السعودية، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تهدد الأمن الإقليمي، وتقوض حرية الملاحة، وتعرض النظام البحري القائم على القواعد للخطر، إلى جانب تأثيراتها على حركة التجارة العالمية.

وشددت وزارة الخارجية الباكستانية على أن أي عمل عدائي ضد السفن التي ترفع العلم الباكستاني أو ضد المصالح البحرية للبلاد سيُعامل باعتباره تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.

وأكدت الوزارة أن باكستان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الاستخدام القانوني للقوة، للدفاع عن أصولها البحرية ومصالحها الوطنية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف البيان أن إسلام آباد تتابع بقلق محاولات إدخال السعودية إلى دائرة الصراع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، التي استهدفت بدورها مواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج.

وأكدت باكستان دعمها الثابت لأمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سلامة وأمن الشحن البحري الدولي.

كما شددت على التزامها بالحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمي، ضمن جهودها للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر والخليج.