بعد إعلان رحيله عن الريدز.. جماهير ليفربول تهاجم ترينت ألكسندر أرنولد

شنت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي هجومًا حادًا على نجم الفريق ترينت ألكسندر أرنولد بعد إعلان رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، إثر تعثر الاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي هذا الموسم

وأعلن ألكسندر أرنولد، الذي قضى 20 عامًا في صفوف ليفربول، عن قراره بالرحيل، مشيرًا إلى أنه قرر خوض تجربة جديدة والاكتفاء بما قدمه بقميص “الريدز”.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع “إكس”، عبرت جماهير ليفربول عن استيائها الكبير من قرار اللاعب. وكتب أحد المشجعين: “لم تتعلم أي شيء من محمد صلاح”، في إشارة إلى تجديد عقد صلاح مع الفريق على الرغم من العروض الكبيرة.

وقال مشجع آخر: “الرحيل خيار، لكن الرحيل مجانًا هو أسوأ خيانة للنادي”. بينما علق ثالث قائلًا: “أمر فظيع، لا تشركوه في المباراة التالية، وأيضًا لا تصفقوا له في المباراة الأخيرة، من الأفضل ألا يتواجد من الأساس”.

وأردف مشجع آخر: “إنه خائن، لا يجب أن نصنفه كلاعب ليفربول مرة أخرى، أنا محطمة الآن، لن أحترمه أبدًا، سيصاب”.

وتواصل مسؤولو نادي ريال مدريد بشكل مبدئي مع إدارة ليفربول بشأن التعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد قبل انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم، حسبما أفادت مصادر لوكالة أنباء (بي أيه) البريطانية، يوم الثلاثاء.

وأعلن ألكسندر-أرنولد، يوم الاثنين، بعد أسبوع من مساهمته في تتويج ليفربول بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أنه سيرحل عن ناديه في صفقة انتقال حر عند انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

وكان ريال مدريد هو الوجهة الأكثر احتمالا للاعب، وكشف التقرير عن إجراء اتصالات لتسريع عملية انتقال الظهير الأيمن الإنجليزي (26 عامًا) إلى سانتياغو برنابيو.

ويطمح ريال مدريد في ضم ألكسندر-أرنولد إلى قائمته في مونديال الأندية في نسختها الأولى بنظامها الجديد، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الشهر المقبل، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بالدور الأول، برفقة الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي. ومن المقرر أن يخوض الفريق الملكي مبارياته أيام 18، 22، و26 يونيو القادم.

ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مادي لإقناع ليفربول بالتخلي عن ألكسندر-أرنولد، لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى استعداد النادي الإنجليزي للمضي قدمًا في الصفقة، كما ذكر التقرير.

💔💔💔💔 Leaving is a choice but leaving for free is the worst betrayal of the club, @TrentAA . — dιawara walιverpool (@Wdiawara2) May 5, 2025

Horrible.



Do not play him another minute.



Also, do not encourage him to clap The Kop last game, might as well not even turn up — Kopite306 (@IntoThemReds) May 5, 2025