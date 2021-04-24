بعد اعترافها بإبادة الأرمن.. أنقرة تُطالب الولايات المتحدة بالنظر إلى ماضيها

طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الولايات المتحدة بالنظر لماضيها، وذلك ردا على اعتراف الرئيس جو بايدن بمذبحة 1915 ضد الأرمن أواخر عهد العثمانيين بأنها إبادة جماعية.

وقال قالن في تصريح اليوم السبت: “نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي التي تكرر فقط اتهامات الذين تقوم أجندتهم الوحيدة على العداء لتركيا… ننصح الرئيس الأمريكي بالنظر إلى ماضي (بلاده) وحاضرها”.

وأعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بايدن قوله، في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية، إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 أبريل 1915، تمثل إبادة جماعية.

وجاء في البيان أن “الشعب الأمريكي يكرم الأرمن الذي لقوا مصرعهم بالإبادة التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 106 أعوام”.

وأشارت “رويترز” إلى أن خطوة بايدن التي تعد رمزية إلى حد كبير، تعني تغيرا جذريا عن سياسة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود حيال مسألة الاعتراف بإبادة الأرمن.

وترفض تركيا اعتبار المجازر التي تعرّض لها الأرمن في السلطنة العثمانية “إبادة” وتقول إنّ السلطنة شهدت في نهاية عهدها حرباً أهلية تزامنت مع مجاعة مما أدى إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني وعدد مماثل لهم من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.