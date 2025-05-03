بعد الإخفاق الآسيوي.. الهلال يُقيل مدربه ويستعين بمدرب مؤقت لقيادة الفريق

أعلن نادي الهلال السعودي إقالة مدربه البرتغالي جورج جيسوس من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، وأبرزها الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد نادي الأهلي السعودي.

وجاء في بيان رسمي نشره النادي عبر حسابه على منصة “إكس”، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: “اتفق مجلس إدارة شركة نادي الهلال مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول، جورج جيسوس، على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطهما، مثمنًا الجهود التي بذلها الجهاز الفني كافة منذ الموسم الماضي.”

وأضاف البيان: “قرر المجلس تكليف المدرب الوطني محمد الشلهوب بقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في ما تبقى من منافسات الدوري.”

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع فرص الهلال في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد، قبل خمس جولات فقط من نهاية الموسم.

وكان جيسوس قد تولى تدريب الهلال في صيف 2023، وحقق انطلاقة قوية، لكنه تعرض لاحقًا لضغوط جماهيرية بعد تراجع أداء الفريق محليًا وقاريًا.

ورغم تحقيق جيسوس لنتائج جيدة في بداية الموسم، بما في ذلك سلسلة انتصارات متتالية، إلا أن مستوى الفريق تراجع مؤخرًا، خاصة في المنافسات الآسيوية، كان الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي السعودي القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الطرفين، حيث تعرض الفريق لانتقادات لاذعة من الجماهير والإعلام الرياضي السعودي.

إلى جانب ذلك، تعثّر الهلال مؤخرًا في الدوري السعودي، مما قلّص من حظوظه في الاحتفاظ بلقبه، إذ بات يبتعد عن الصدارة بـ6 نقاط قبل خمس جولات من النهاية، وهو فارق قد يكون صعب التعويض.