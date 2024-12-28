بعد الإصابة بطلق ناري في الرأس..  وفاة نجم «راب» أمريكي شهير

توفي مغني الراب الأمريكي “أو جي ماكو OG Maco” عن عمر يناهز 32 عاما، بعد أسابيع من إصابته بطلق ناري في الرأس.

وقالت عائلة مغني الراب، واسمه الحقيقي بينيديكت شياجولام إيسيبا جونيور، في بيان: “بقلوب مثقلة بالحزن، نشارككم الخبر بوفاة حبيبنا بن، المعروف للعالم باسم أو جي ماكو (OG Maco)، كانت حياته شهادة على الصمود، والإبداع، والحب اللامحدود، من خلال موسيقاه، وشغفه، وروحه الثابتة، لامس العديد من الأرواح وترك أثرا دائما، وبينما نأسف لهذه الخسارة الكبيرة، فإننا أيضا نحتفل بالحياة الاستثنائية التي عاشها– حياة ستستمر في إلهام ورفع معنويات الآخرين، تأثير ماكو، سواء كفنان أو كشخص، سيظل محفورا في قلوبنا إلى الأبد”.

واختتم البيان بالقول:” إلى جميع معجبي ماكو وأصدقائه ومؤيديه: شكرا لكم على الوقوف بجانبه طوال رحلته. اليوم، نحتفل بحياة كانت استثنائية بكل معنى الكلمة”.

يذكر أنه ووفال لموقع TMZ، نقل “أو جي ماكو” إلى مستشفى في لوس أنجلوس، في 12 ديسمبر، بعد الإصابة بطلق ناري في الرأس.

وأشار الموقع إلى “أنه تم نقل “أو جي ماكو” إلى المستشفى بعد أن استجابت الشرطة لنداء أحد الجيران للطوارئ لسماعه صوت إطلاق نار في مكان قريب، وتم العثور على سلاح ناري في وقت لاحق بالقرب من الفنان الراحل”.

ونشأ “أو جي ماكو” في ضاحية كوليدج بارك في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وكان أغنيته المنفردة الأولى U Guessed It التي أطلقها عام 2014، وساعد الريمكس الرسمي الذي شارك فيه مغني الراب 2 Chainz في وصول الأغنية إلى قائمة بيلبورد هوت 100.