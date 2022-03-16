بعد الخطوط الإفريقية.. الخطوط الليبية تُعلن سداد ديون طائراتها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية سداد ديون صيانة طائراتها، حيث جرى تحويلها إلى مراكز الصيانة الموجودة بها الطائرات خارج ليبيا.

وأوضحت الخطوط الليبية ان الطائرة إيرباص Ak A320 موجودة في مصر، بينما الطائرة إيرباص AH A320 تتواجد في تونس، والطائرة CRJ900 موجودة في سلوفينيا.

وأضافت الخطوط الليبية انها تسعى في تسديد المبالغ المستحقة عليها لتعود هذه الطائرات للعمل في اسطول الشركة والتي سيكون لها الاثر الكبير في تكثيف الرحلات الجوية.

الجدير بالذكر أنّ شركة الخطوط الجوية الأفريقية أعلنت الأسبوع الماضي دفع كافة الديون المستحقة على طائراتها التي كانت تربض بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات.