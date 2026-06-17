بعد السعودية.. العراق يُحافظ على قدسية علمه في كأس العالم 2026

شهدت منافسات كأس العالم 2026 موقفًا لافتًا جديدًا يتعلق باحترام الرموز الدينية والوطنية، بعدما غاب العلم العراقي عن أرضية الملعب خلال مراسم ما قبل مباراة العراق والنرويج، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حدث سابقًا مع المنتخب السعودي.

فعلى خلاف البروتوكول المعتاد في البطولة، والذي يتضمن عرض أعلام المنتخبات المشاركة على أرضية الملعب قبل انطلاق المباريات، لم يُوضع العلم العراقي على الأرض، وذلك نظرًا لاحتوائه على عبارة “الله أكبر” المكتوبة في وسط العلم، وهي عبارة تحمل دلالة دينية خاصة لدى المسلمين.

وجاء هذا الإجراء احترامًا لقدسية لفظ الجلالة الوارد في العلم العراقي، حيث جرى اعتماد ترتيبات مختلفة خلال المراسم الرسمية تضمن عدم وضع العلم على الأرض أو تعريضه لأي ممارسات قد تُفهم على أنها تمس رمزيته الدينية.

ويُعد العراق ثاني منتخب عربي في البطولة يحظى بهذا الاستثناء بعد المملكة العربية السعودية، التي لم يُعرض علمها على أرضية الملعب بسبب احتوائه على الشهادتين: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وهو ما دفع الجهات المنظمة إلى مراعاة خصوصية العلم السعودي خلال مراسم المباريات.

وقد لاقى المشهد تفاعلًا واسعًا بين الجماهير العربية والإسلامية، التي اعتبرت الخطوة تعبيرًا عن احترام التنوع الثقافي والديني للمشاركين في البطولة، وتأكيدًا على أن الرياضة العالمية قادرة على استيعاب خصوصيات الشعوب ومعتقداتها ضمن إطار من الاحترام المتبادل.

وبعيدًا عن أجواء المنافسة داخل المستطيل الأخضر، حملت هذه اللقطة رسالة مهمة مفادها أن كرة القدم، رغم كونها لغة عالمية تجمع الجميع، تبقى مساحة تحترم فيها الهويات الوطنية والرموز التي تمثل وجدان الشعوب وتاريخها وقيمها.

وفي وقت تتجه فيه أنظار الملايين إلى نتائج المباريات وصراع المنتخبات على التأهل، برزت هذه المشاهد كواحدة من أبرز اللقطات الإنسانية والثقافية في مونديال 2026، مؤكدة أن احترام المعتقدات والرموز الوطنية يظل جزءًا أصيلًا من روح اللعبة العالمية.