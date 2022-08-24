بعد انتشالها 7 جثامين.. هيئة البحث عن المفقودين تبدأ في أخذ عينات الجثث لتحليلها

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين عن البدء في أخذ عيّنات من عظام الجثامين التي تمّ استخراجها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة مؤخرا.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنّ العيّنات التي أخذتها من مستشفى طرابلس المركزي سيتم إحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة للقيام باستخلاص الحمض النووي «DNA» منها، والقيام بعملية المطابقة مع العيّنات المرجعيّة لأهالي المفقودين.

وكانت الهيئة العامّة للبحث والتعرّف على المفقودين أعلنت يوم الإثنين عن انتشال 7 جثامين مجهولة الهويّة من مقبرة جماعيّة بمكبّ ترهونة العام بعد التبليغ عنها من قبل جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة.