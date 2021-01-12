بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات.. تسيير رحلات جوية بين القاهرة والدوحة

كشف رئيس شركة مصر للطيران محمد رشدي زكريا، عن عقد اجتماع بين مسؤولي الشركة لتحديد موعد تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الدستور” المصرية، فإن هذا الاجتماع يأتي عقب عودة فتح المجال الجوي المصري للحركة الجوية بين البلدين مصر وقطر، بعد انقطاع قارب 4 سنوات.

وقال زكريا، إنه سيتم خلال الاجتماع تحديد عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتحديد أيامها وخطة أسعار التذاكر بمرحلتي الذهاب والعودة، فضلا عن تحديد طرازات الطائرات التي ستعمل بين البلدين.

وكانت وزارة الطيران المدني المصري، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر عن رحلات شركات الطيران القطرية المفروض منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك عقب المصالحة الخليجية.

ونقلت “بوابة الأهرام” المصرية عن المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية قوله، إن سلطة الطيران المدني المصري “أنهت الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في المجال الجوي، وقد وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم”.

وأضاف: “يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها”.

وأشار نوير، إلى “تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر وذلك عقب عقد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.