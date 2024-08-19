بعد تصرف غريب.. غضب كبير على «رونالدو» في السعودية!

عبر حارس الهلال السعودي المعتزل، محمد الدعيع، عن غضبه من تصرف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي رفض التتويج بعد خسارة فريق النصر أمام الهلال.

وقال الدعيع، لـ”رونالدو”: “النصر أكبر منك، لا أحد يقدر عليك، وأنت تعمل ما برأسك”، مضيفا: “مغادرتك الملعب ورفضك الصعود للمنصة لاستلام الميدالية الفضية عدم احترام”.

ولفت الدعيع، إلى أن “أي نهائي تخسره كلاعب أكيد تزعل لكن إذا أنا كابتن (قائد الفريق) يجب أن أكون قدوة لفريقي، وأتواجد على منصة التتويج”.

وكان لاعب النصر “كريستيانو رونالدو”، رفض الصعود للمنصة لاستلام الميدالية الفضية بعد الهزيمة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتُوج فريق الهلال بلقب الكأس السوبر السعودية للمرة الخامسة في تاريخه، إثر فوزه على غريمه النصر 4-1، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.