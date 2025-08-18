بعد تكذيب خطط تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل ترسل مساعدات عاجلة إلى جنوب السودان

تداولت وسائل إعلام غربية أن إسرائيل وجنوب السودان تجريان محادثات حول خطة محتملة لتهجير سكان من قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى اتفاق بعد، بحسب المصادر نفسها.

وأكدت وزارة الخارجية في جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي أن هذه التقارير “لا أساس لها من الصحة”، مشددة على احترام سيادة الدول ورفض أي ترتيبات تمس حقوق الشعوب.

كما أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الاستيفن لوال نقور أن أي اتفاقيات ثنائية تخضع لإجراءات رسمية قبل عرضها على البرلمان، وهو ما لم يحدث بشأن توطين الفلسطينيين.

على صعيد آخر، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع بالسودان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مدينة الفاشر، محذرين من تفاقم المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأكدوا في جلسة المجلس ضرورة وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع، وحثوا الأطراف كافة على الامتثال للقانون الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل آمن.

وأشار الكاتب الصحفي السوداني محمود لعوتة إلى أن القرارات السابقة لم تُنفذ بشكل كامل، بينما يظهر حديث قائد الجيش عن القضاء على قوات الدعم السريع تأييدًا شعبيًا للرد على الجرائم المرتكبة.

في نفس الوقت، رفضت حكومة جنوب أفريقيا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، واعتبرت المعلومات الواردة فيه غير دقيقة و”تفتقر للمصداقية”، في تصعيد للتوتر بين البلدين.

واتهم التقرير حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ خطوات “مقلقة” نحو مصادرة أراضي الأقليات العرقية وارتكاب “انتهاكات ممنهجة”، بينما وصف الباحث في الشؤون الأفريقية أحمد عبد الله إسماعيل هذه الادعاءات بأنها مزاعم سياسية تهدف إلى الضغط على الدول الإفريقية الغنية بالموارد.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان، تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر، عبر وكالة المساعدات الوطنية الإسرائيلية “ماشاف”.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة في جنوب السودان، وتشمل الإمدادات الطبية لعلاج مرضى الكوليرا، ومعدات تنقية المياه، والقفازات والكمامات، إضافة إلى مجموعات نظافة وحزم غذائية، بالتعاون مع منظمة “إسرائيد” الإسرائيلية غير الحكومية.