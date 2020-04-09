بعد تكرار استهدافه.. تعليق العمل بمستشفى الخضراء

القصف دمَّر مخزناً للأدوية وحجرة للعمليات وأقساماً أخرى. [سوشيال ميديا]

أدانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وبشدة تكرار استهداف مستشفى الهضبة الخضراء العام بالعاصمة طرابلس، للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.

وفي بيان لها الخميس، أعلنت الوزارة تعليق العمل بمستشفى الخضراء الذي خُصِص كأول مرفق صحي لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في العاصمة طرابلس وليبيا، وهو المستشفى الذي سجل شفاء أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا.

وأفادت وزارة الصحة بأن القصف الذي وصفته بـ”الغاشم والمتعمد” للمستشفى قد دمَّر مخزناً للأدوية وحجرة للعمليات وأقساماً أخرى، الأمر الذي دعاهم وهم مضطرين إلى إخلاء المستشفى خصوصاً بعد وقوع إصابات بين الأطقم الطبية العاملة في هذا المرفق.

ودعت الوزارة العالم إلى إدانة هذا الفعل الذي وصفته بـ”الجبان”، مشيرةً إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية ليست أهدافاً عسكرية، واستهدافها يرقى إلى جريمة حرب وفق المواثيق والقوانين الدولية.

كما ذكّرت وزارة الصحة بأن الاستهداف الذي وقع اليوم الخميس هو الاستهداف الـ28 للمستشفيات والمرافق الطبية خلال عام منذ بدء العدوان على العاصمة طرابلس، منوهةً بمقتل 14 طبيباً ومسعفاً وإصابة آخرين منذ الـ4 من أبريل الماضي، إلى جانب الدمار الهائل الذي لحق بالنية التحتية للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

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