بعد تهديده مع عائلته.. اعتقال مهاجمي منزل «بطل العالم» في الأرجنتين

أعلنت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش، عن اعتقال ثلاثة أشخاص، الأربعاء، للاشتباه في تورطهم في تهديد نجم كرة القدم الأرجنتينية، أنخيل دي ماريا وعائلته.

واعترف أحد المشتبه بهم، الذي كان قيد التحقيق بتهمة تهريب المخدرات عندما تم القبض عليه، بأنه واثنان من شركائه وجهوا التهديدات ضد عائلة دي ماريا، حسبما أفادت شبكة “سي ان ان”.

يوم الاثنين، تعرض منزل عائلة دي ماريا في روزاريو، شمال شرق الأرجنتين، لإطلاق نار من قبل سيارة كانت تسير بجواره، وتركت هناك رسالة مكتوبة تحذر الفائز بكأس العالم من العودة إلى فريق مسقط رأسه.

ووقع الهجوم بعد أن قال لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، والذي يلعب حاليا مع نادي بنفيكا البرتغالي حتى يونيو، إنه يود إنهاء مسيرته الاحترافية في روزاريو سنترال حيث بدأ مسيرته.

وبعد التهديدات بالقتل، قال دي ماريا إنه يتابع الحادثة عن كثب، قائلا لإحدى القنوات الرياضية: “لدي عائلتي وما يحدث يؤثر علي”.

ونشر نجم كرة القدم الذي قاد برفقة زميله ميسي الأرجنتين للتويج بكأس العالم وقبلها بكوبا أميركا مسجلا هدفين في المبارتين النهائيتين، صورة لعلم روزاريو على إنستغرام، مع تعليق: “نطلب السلام”.

ونددت نادي روزاريو سنترال، بالهجوم في 25 مارس، قائلة في بيان: “لا يمكننا أن نسمح لأي شخص بإخافة لاعبي كرة القدم أو مهاجمتهم أو مهاجمة أقاربهم”.

وتعد روزاريو هي واحدة من أخطر المدن في الأرجنتين. وفي عام 2022، بلغ معدل جرائم القتل 22 جريمة قتل لكل 100 ألف ساكن، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة مقاطعة سانتا في.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل جرائم القتل في مدينة نيويورك في عام 2018 3.5 لكل 100 ألف ساكن، وفقًا لمكتب عمدة العدالة الجنائية.

وبدعم من الحكومة المركزية، أطلقت حكومة سانتا خطة لمكافحة “إرهاب المخدرات” في بداية هذا العام.

وكتبت بولريتش على منصة إكس، خلال إعلانها عن الاعتقالات: “نطارد المافيا وتجار المخدرات والمبتزين لتوفير الأمان لجميع سكان روزارينو وجميع الأرجنتينيين”.