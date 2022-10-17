بعد توقفه من عام 2011.. بدء عمليات التوسعة في الطّريق الدائري الثالث

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس بدء عمليات التوسعة بمشروع الطريق الدائري الثالث في منطقتيْ صلاح الدّين والهضبة البدري بعد توقف العمل بالمشروع منذ عام 2011.

وتعرّض مسار الطريق للاعتداء عبر البناء العشوائي حيث تمّ تحويل مسار الطريق إلى محلات لبيع مواد البناء وأماكن لغسيل السيارات وورش صيانة.

هذا ويمتدّ طول الطريق بهذا المشروع 24 كيلو مترًا بداية من جزيرة غوط الشعال وينتهي بـطريق الشط، وتقوم الشركة بأعمال التوسعة بالتعاون مع لجنة فتح المسارات وجهاز الحرس البلدي.

وكانت الخدمات العامة طرابلس أخطرت السكان وأصحاب المنازل الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بدءا من طريق صلاح الدين وحتى طريق الهضبة، بعزمها إزالة المباني الواقعة على المسار وفتح مسارات جديدة في المنطقة