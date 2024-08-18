بعد توقف دام سنوات..عودة الخطوط الأردنية للعمل في ليبيا

بعد توقف دام سنوات، تعود الخطوط الملكية الأردنية إلى العمل في ليبيا، حيث تستأنف الشركة رحلاتها الجوية المباشرة بين عمان وطرابلس اعتبارا من 17 سبتمبر المقبل، لفتح أفاق جديدة أمام حركة السفر والتجارة والسياحة بين البلدين.

وأكد الوكيل الإقليمي للخطوط الملكية الأردنية في ليبيا، احسام بن فايد، “أن الشركة ستسهل إجراءات السفر للمواطنين الليبيين من خلال توفير خدمات استخراج تأشيرات الدخول”.

هذا وتساهم عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن وليبيا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وتسهيل التواصل بين الشعبين الشقيقين.