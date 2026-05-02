بعد توقف.. واشنطن تستأنف شحنات الدولار إلى العراق

استأنفت الولايات المتحدة إرسال شحنات الدولار إلى العراق، في تطور يأتي عقب اتصال هاتفي مطوَّل أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقي المكلَّف علي الزيدي، قدّم خلاله التهنئة بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا دعم واشنطن له خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحافيين الجمعة، إن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب علي الزيدي، وستواصل دعمه حتى النهاية، واصفًا تكليفه بـ«النصر العظيم»، ومشيرًا إلى أنه شخصية مناسبة للمرحلة الحالية وأن فوزه جاء بدعم أمريكي.

في السياق ذاته، رحّب وزير الخارجية الإيراني بتكليف الزيدي، واصفًا إياه بـ«الأخ»، في إشارة إلى اهتمام إقليمي بتطورات المشهد السياسي في العراق.

ويأتي استئناف تدفق الدولار بعد أقل من شهر على تقارير تحدثت عن وقف شحنة نقدية بقيمة 500 مليون دولار، ضمن ضغوط أمريكية على بغداد لاتخاذ خطوات تتعلق بتفكيك الفصائل المسلحة.

ورغم غياب إعلان رسمي من الحكومة العراقية أو البنك المركزي بشأن وصول شحنة جديدة بالقيمة ذاتها، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي وصول دفعة جديدة من الدولار إلى بغداد، موضحًا أنها تندرج ضمن الدعم المالي المرتبط بالمرحلة السياسية المقبلة وتشكيل الحكومة.

وأشار المرسومي، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إلى أن العراق يتلقى شهريًا نحو مليار دولار، تُوزَّع على دفعتين نقديتين، لافتًا إلى أن الشحنة الأخيرة تدخل ضمن هذا الإطار المستمر.

وأضاف أن تدفق هذه السيولة الدولارية من شأنه أن يدعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي خلال الفترة القريبة، في ظل الطلب المتزايد على العملة الأجنبية.

ويُعد ضخ الدولار في السوق العراقية عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على الاستقرار النقدي، والحد من تقلبات سعر الصرف، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وتعتمد هذه التحويلات النقدية على ترتيبات مالية مستمرة منذ سنوات، حيث تنقل الولايات المتحدة مبالغ تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لكل دفعة إلى بغداد، في إطار إدارة عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة في حسابات خارجية.

في موازاة ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن قيام الولايات المتحدة بتجميد تمويل برامج تعاون أمني مع العراق خلال الفترة الماضية، في محاولة للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين، بأن وزارة الخزانة الأمريكية أوقفت نقل شحنة جوية بقيمة 500 مليون دولار من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى العراق، نتيجة مخاوف تتعلق بأنشطة تلك الفصائل.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هجمات الفصائل ينعكس سلبًا على العلاقات بين واشنطن وبغداد، مع توقعات باتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذا الملف.

وأكد المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت أن بلاده لن تقبل باستمرار الهجمات التي تستهدف مصالحها، مشيرًا إلى أن جهات مرتبطة بالحكومة العراقية توفر غطاءً سياسيًا وماليًا وعملياتيًا لهذه الفصائل.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين، فإن تعليق شحنات الدولار جاء كإجراء مؤقت، مع إبلاغ بغداد بتعليق بعض برامج مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المسلحة إلى حين توقف تلك الهجمات.

وشهد الموقف الأمريكي تصعيدًا تجاه بعض القوى السياسية العراقية، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة لترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتشكيل الحكومة، كما ظهرت تحفظات على استمرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في ظل اتهامات تتعلق بحادثة استهداف موكب أمريكي قرب مطار بغداد.

وفي ظل هذه الضغوط، تبدو فرص رئيس الوزراء المكلَّف علي الزيدي في تشكيل الحكومة الجديدة أكثر وضوحًا، وسط دعم أمريكي معلن، وتطورات سياسية وأمنية تلقي بظلالها على مستقبل المشهد العراقي.