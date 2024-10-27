بعد توقف 8 سنوات.. استئناف الرحلات بين مطاري دمشق وجدة

بعد توقف دام 8 سنوات، أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، عن “إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق الدولي ومطار جدة في المملكة العربية السعودية اعتبارا من الـ7 من نوفمبر القادم”.

ووفق بيان المؤسسة، نقلته وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء، “تمت إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار جدة بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرة إلى أن تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء الجالية بين البلدين وينشط حركة النقل والتواصل بكل الأصعدة”.

ودعا مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس، “الراغبين بالحجز إلى التواصل مع مكاتب السورية للطيران، لافتا إلى أن التشغيل المنتظم للرحلات بين المطارين كان قد توقف في الـ8 من مايو عام 2016”.