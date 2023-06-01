بعد حلّها من حكومة «الدبيبة».. حكومة «حمّاد» تُعيد إنشاء مؤسسة الإعلام

أعلن مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنشاء «المؤسسة الليبية للإعلام»، وتسمية محمد بعيو رئيسا لها.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية، قررت عام 2021 حل المؤسسة الليبية للإعلام برئاسة محمد بعيو, وذلك بموجب القرار رقم 16 لسنة 2021م، يُلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً رقم 597 لسنة 2020م، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونص القرار على حصر الأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسة وينقل تبعية القنوات التي كانت تديرها إلى مجلس الوزراء وبعض الوزارات في الحكومة.

ويأتي حل المؤسسة الليبية للإعلام، بعد يوم من زيارة نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح، لمقر المؤسسة التي ذكرت بأن رمضان نقل تحيات واهتمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالإعلام العام، المملوك للدولة الليبية.