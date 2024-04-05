بعد «خسائر المقاطعة».. إجراء جديد من ماكدونالدز

ستعيد شركة ماكدونالدز شراء جميع مطاعمها الإسرائيلية إثر مقاطعة العلامة التجارية بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب تقديم آلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقالت شركة الوجبات السريعة العملاقة إنها توصلت إلى اتفاق مع صاحب الامتياز ألونيال لإعادة 225 منفذا في جميع أنحاء البلاد توظف 5000 شخص.

واعترفت في يناير بأن الصراع “أثر بشكل ملموس” على أعمالها، حيث أثرت الاحتجاجات واسعة النطاق على المبيعات في الشرق الأوسط وإندونيسيا وفرنسا.

وتدير شركة ألونيال، التي يقودها ويملكها الرئيس التنفيذي، عمري بادان، مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل منذ أكثر من 30 عاما.

وتستخدم ماكدونالدز نظام الامتياز الذي يعني أن المشغلين الأفراد مرخصون لتشغيل منافذ البيع وتوظيف الموظفين.

اندلعت مقاطعة ماكدونالدز بعد أن أصدرت الدول ذات الأغلبية المسلمة بيانات تنأى بنفسها عن الشركة بسبب دعمها الواضح لإسرائيل.

تم تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء العالم مع انتشار المقاطعة الشعبية إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى المطاعم في المنطقة، تأثرت أعمال ماكدونالدز في فرنسا وإندونيسيا وماليزيا أيضا.

في بداية العام، ألقى كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، باللوم في رد الفعل العنيف على “المعلومات المضللة”، لكنها أضرت بالبيانات المالية للشركة رغم ذلك، التي فقدت هدف المبيعات الفصلية الأول منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ووصفت ماكدونالدز المقاطعة بأنها “مثبطة للهمم ولا أساس لها من الصحة”.

وتعتمد الشركة على آلاف الشركات المستقلة لامتلاك وتشغيل معظم متاجرها التي يزيد عددها عن 40 ألف متجر حول العالم. حوالي 5 بالمئة منها تقع في الشرق الأوسط

وقال كيمبكزينسكي في ذلك الوقت: “في كل دولة نعمل فيها، بما في ذلك الدول الإسلامية، يتم تمثيل ماكدونالدز بكل فخر من قبل مالكين محليين”.

وأضاف رئيس ماكدونالدز: “طالما استمرت هذه الحرب… لا نتوقع أن نرى أي تحسن كبير في هذه الأسواق”.

وتأمل الشركة أنه من خلال إعادة الأعمال الإسرائيلية “إلى الداخل” يمكنها استعادة سمعتها في الشرق الأوسط وتحقيق أهداف مبيعاتها الرئيسية مرة أخرى.