بعد رحيلها بيوم واحد.. وفاة «ابن» فنانة سوريّة شابّة

أعلن سامر حقي، زوج الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، التي توفيت قبل أيام،عن وفاة ابنهما بعد يوم من رحيل والدته.

وكتب زوج الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد، عبر حسابه على مواقع التواصل: “ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله”.

وأضاف: “أتراني قويا لهذه الدرجة يا الله؟ حتى إنك لم تترك لي أحدا ليكون كتفي في هذا العالم؟.. شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها اللي كانت ناطرته بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي بهذا العالم.. كأنه روحي راحت معهم، وما بقالي غير ذكراهم والدعاء.. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون”، وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل.. ما في كلمات تكفي هذا الألم، الله يرحمكم ويمنحني الصبر”.

هذا وكالنت “فارقت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد الحياة عن عمر ناهز 33 عاما”.