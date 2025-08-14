بعد رسالة «محمد صلاح».. يويفا يعلن مبادرة إنسانية لإنقاذ أطفال غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا“ عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة لدعم أطفال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع ثلاث منظمات دولية تُعنى بتقديم مساعدات طارئة في مناطق النزاع.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تفاعل واسع أثارته تغريدة مؤثرة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أعاد فيها نشر بيان “يويفا” حول مقتل لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد، المعروف بلقب “بيليه فلسطين”، وطرح خلالها تساؤلات علنية حول ظروف مقتله قائلاً: “هل يمكن أن تخبرونا كيف مات، وأين، ولماذا؟”

وأوضحت مؤسسة الاتحاد الأوروبي للأطفال أن المبادرة تشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأطفال المتضررين من الحرب، خصوصًا في غزة التي تعاني ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”الكارثة الإنسانية”.

وصرّح رئيس “يويفا”، ألكسندر تشيفيرين، قائلاً: “مهما كان ما يظنه الكبار الذين يخوضون الحروب أنهم يفعلونه، فإن الأطفال أبرياء. في كل النزاعات، يموتون كل يوم. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم”.

وأضاف:

“نسعى من خلال مؤسستنا لدعم الجهات التي تخفف عن الأطفال العبء وتمنحهم لحظات من الأمل والسلام، حتى في أقسى الظروف”.

تأثير صلاح يتردد في أروقة الكرة الأوروبية

من جانبه، اعتبر الصحفي الإنجليزي المعروف هنري وينتر أن قرار “يويفا” يعكس تأثير محمد صلاح، وكتب على منصة “إكس”: “تأثير صلاح واضح. بعد تغريدته القوية بشأن بيان اليويفا المحدود حول وفاة اللاعب الفلسطيني، يعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة مع مؤسسات خيرية لمساعدة أطفال غزة”.

وكان اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد قد قتل في غارة إسرائيلية على غزة، وسط غموض إعلامي وصمت رسمي من الجهات الدولية، ما دفع صلاح إلى إثارة القضية عبر منصاته، مما أعاد تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

🚨🚨🗣️هنري وينتر|



تأثير محمد صلاح؟



بعد تغريدة صلاح على منصة X الذي تساءل فيها عن بيان اليويفا المحدود بشأن وفاة اللاعب السابق سليمان العبيد الذي قُتل في غزة، قامت اليويفا بالإعلان عن شراكة مع مؤسسات خيرية تقدم مساعدات إنسانية حيوية لأطفال غزة. pic.twitter.com/7fAX3sWRms — عالم صلاح (@SalahWorld11) August 12, 2025