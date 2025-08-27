بعد سلسلة انفجارات.. «ستارشيب» يثبت فعاليته في تجربة تاريخية (فيديو)

أطلقت شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك، صاروخها العملاق “ستارشيب” في رحلة تجريبية جديدة، في إنجاز تقني مهم بعد سلسلة من الانتكاسات السابقة التي انتهت بانفجارات متكررة.

الصاروخ، الذي يتجاوز ارتفاعه 120 متراً، أقلع من قاعدة الإطلاق التابعة للشركة في ولاية تكساس الأميركية، قبل أن يحلق في الفضاء لنحو ساعة ويهبط في المحيط الهندي كما كان مخططاً له، منهياً مهمته بنجاح.

وللمرة الأولى، شملت التجربة محاكاة عملية لنشر أقمار اصطناعية، وهو ما اعتُبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف النهائي للمشروع، المتمثل في تمكين الرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ.

وأعلنت سبيس إكس عبر منصة “إكس” أن “الاختبار العاشر كان مثيراً”، بينما هنّأ ماسك فريقه قائلاً: “عمل رائع من فريق سبيس إكس”.

و”ستارشيب” هو أضخم نظام صاروخي تم تطويره على الإطلاق، ويتألف من مرحلتين: المعزز “سوبر هيفي” بطول نحو 70 متراً، والمركبة الفضائية “ستارشيب” بطول يقارب 50 متراً، ويتميز التصميم بإمكانية إعادة استخدام كل من المعزز والمركبة، ما يُفترض أن يقلل بشكل جذري من تكاليف الرحلات الفضائية ويتيح تكرارها بوتيرة أسرع.

وجاءت رحلة الثلاثاء بعد تأجيلات متكررة بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ كان من المقرر أن تتم الأحد ثم أرجئت إلى الإثنين قبل أن تنطلق أخيراً في اليوم الثالث، وتعد هذه التجربة العاشرة من نوعها، بعد ثلاث تجارب جوية واختبار أرضي انتهت جميعها بانفجارات، ما أثار شكوكاً بشأن قدرة الشركة على تجاوز العقبات التقنية.

ورغم تلك التحديات، يرى خبراء الفضاء أن نجاح التجربة الأخيرة يمثل تقدماً ملموساً، إذ أثبتت “سبيس إكس” قدرتها على تحقيق استقرار أكبر في إطلاق وتشغيل الصاروخ العملاق، وهو ما يقرّبها خطوة إضافية من تحقيق طموحها بإرسال البشر إلى المريخ وبناء بنية تحتية للنقل الفضائي بين الكواكب.