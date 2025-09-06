بعد سنوات من الانقطاع.. أذربيجان وإيران تستأنفان الرحلات المباشرة

أعلنت أذربيجان عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران بعد انقطاع استمر لسنوات عدة، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياحية مهمة وتعكس تعزيز التعاون بين البلدين الجارين.

وجاء الإعلان على لسان سفير أذربيجان لدى إيران، علي زاده، عبر منصة “إكس”، حيث كشف أن أول رحلة مباشرة على خط باكو-تبريز-باكو قد أقلعت بالفعل، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأوضح السفير أن هذه الرحلات ستُشغّل في مرحلتها الأولى مرتين أسبوعيًا، ما يمهد لمرحلة جديدة من التواصل المباشر بين المدن الإيرانية والأذربيجانية.

كما أكدت الخطوط الجوية الوطنية الأذربيجانية “آزال” في بيان رسمي استئناف رحلاتها المنتظمة بين باكو وطهران، اعتبارًا من السبت 1 سبتمبر 2025، على أن تُجرى أربع رحلات أسبوعيًا أيام السبت والإثنين والخميس والجمعة.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق خط جديد مباشر بين باكو وتبريز اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025، مع رحلتين أسبوعيًا كل يومي الأربعاء والأحد.

ويُعد استئناف الرحلات المباشرة بعد سنوات من الانقطاع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين أذربيجان وإيران، ويمثل فرصة لتسهيل حركة السياح ورجال الأعمال والتجار بين البلدين.

كما يُتوقع أن يساهم هذا التطوير في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة وتنشيط حركة النقل الجوي والتبادل الثقافي، بما يدعم استقرار الروابط بين شعبي البلدين ويعزز من فرص النمو الاقتصادي الإقليمي.