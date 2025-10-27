بعد سنوات من الانقطاع.. الهند تعيد فتح الأجواء أمام بكين 

أفاد مسؤولون هنود أن نيودلهي استأنفت الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين ليلة الأحد، للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد تعليقها إثر تفشي جائحة كورونا.

وانطلقت أول رحلة من مطار نيتياجي سوبهاش شاندرا بوز الدولي في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية شرق الهند، متجهة إلى مدينة قوانغتشو في جنوب الصين، وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضح مسؤولو مطار كولكاتا أن الطائرة التابعة لشركة طيران إنديغو أقلّت 176 راكبًا، في خطوة وُصفت بأنها بداية جديدة للتواصل الجوي بين البلدين.

وقال المدير التنفيذي لشركة إنديغو بيتر إلبيرس الشهر الماضي إن استئناف الرحلات بين الهند والبر الرئيسي للصين سيسمح بعودة التنقل السلس للأشخاص والبضائع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأسرع نموًا اقتصاديًا في العالم.

وجاء قرار استئناف الرحلات بعد خمس سنوات من الانقطاع الكامل، ما يعكس رغبة الجانبين في استعادة النشاط التجاري والسياحي وتخفيف القيود التي فُرضت منذ بداية أزمة كورونا.