بعد «عبدالله منصور».. سبوتنيك تتوقع الإفراج عن «أحمد إبراهيم» و«منصور ضو» قريبا

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بوجود مباحثات متقدمة تمهد للإفراج عن قيادات أمنية، قيد السجن منذ سنوات، في عهد القذافي في وقت قريب، وفق مصادر لها.

وقالت المصادر في حديثها لـ«سبوتنيك»، إنّ المفاوضات بين قيادات القبائل ومسؤولين في الحكومة التي عقدت من فترة، حققت تقدما ملحوظا، وفق قولها.

وأضافت المصادر للوكالة أنّ الإفراج عن أحمد إبراهيم ومنصور الضو، كان متوقعا قبل الإفراج عن عبد الله منصور، ومن المقرر أن يتم قريبا، طبق قولها.

وأكدت المصادر أنّ مفاوضات سابقة جرت مع حكماء في مدينة مصراتة، وأن من بين الحلول التي كانت مطروحة أن يُفرج عنهم مع عدم مغادرتهم المدينة، وفق ما أفادته سبوتنيك.

يذكر أنّ وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي، قد أمرت في سبتمبر من العام الماضي بإطلاق سراح منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، لكن القرار لم ينفذ من حينها للآن.