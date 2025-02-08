بعد عطل مفاجئ.. مؤسسة النفط تعلن عودة «مجمع مليته» للعمل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه و”بفضل الكوادر الوطنية بمجمع “مليته” للنفط والغاز، تم على تمام الساعة 11:48 قبل منتصف ليل أمس الجمعة، الانتهاء من إصلاح العطل الفني المفاجئ وإعادة العمل إلى المجمع بالكامل“.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن “الإمدادات عادت تدريجياً، وأن معدل تدفق الغاز وصل إلى أكثر من 540 مليون قدم مكعب في اليوم، وأن العمل مستمر لتشغيل كافة الوحدات للعودة إلى الضخ بشكل طبيعي”.

وتابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، “مستجدات الأوضاع في المجمع منذ اللحظات الأولى لحدوث هذا العطل، ويؤكد أنه لم يحدث أي إرباك يذكر بالشبكة أو طرح أحمال نتيجة هذا العطل الفني الطارئ”.

وكان تعرض “مجمع مليته للغاز”، في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة، إلى توقف تام عن العمل، بسبب عطل فني في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع، وتوقف الإنتاج بحقل بحر السلام الغازي.

وقالت مؤسسة النفط: “تعامل المختصون من مهندسين وفنيين بالشركة فوراً مع هذا الخلل الفني، واتخذت كل التدابير الطارئة المتبعة في مثل هذه الظروف العرضية، بعد أن لجأت إلى تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الطارئة، والعمل على إعادة تشغيل معمل معالجة الغاز ومن ثم تشغيل منصة بحر السلام وإعادة إنتاج الغاز”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن “فرق الصيانة بمجمع مليته للغاز تعمل على إصلاح هذا العطل الفني المفاجئ خلال وقت قصير، وإعادة تشغيل المجمع بطاقته الطبيعية ومواصلة الإنتاج كالمعتاد”.