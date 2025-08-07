بعد عقد على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي

أعادت الجمهورية التونسية افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي، بعد أكثر من عشر سنوات على إغلاقها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا آنذاك.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات التونسية لتعزيز خدماتها القنصلية وتقديمها بشكل أكثر فعالية للجالية التونسية المقيمة في شرق ليبيا، والتي كانت تضطر خلال السنوات الماضية إلى التوجه إلى العاصمة طرابلس للحصول على الوثائق والخدمات الإدارية.

وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت في مايو الماضي عن نيتها استئناف العمل القنصلي في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين التونسيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، خصوصاً في الجوانب القنصلية والإنسانية.

ويعكس إعادة فتح القنصلية تحسناً ملحوظاً في الظروف الأمنية في بنغازي، وتؤكد حرص تونس على تعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وتقديم الدعم لمواطنيها المقيمين في مختلف مناطق البلاد.