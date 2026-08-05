بعد غرق سفينة هندية.. اليمن يطالب بتحرك دولي

حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني جماعة “أنصار الله” المسؤولية الكاملة عن استهداف وإغراق سفينة شحن مدنية هندية في البحر الأحمر، معتبرًا أن الحادث يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية.

وجاء موقف المجلس خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي، حيث أكد أن استهداف السفينة المدنية يعكس، بحسب البيان، استمرار نهج استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وحركة التجارة البحرية.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن هذه الهجمات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية، وتؤثر على حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية، التي تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 14 بحارًا، مؤكدًا أن عمليات الإنقاذ تعكس تطور قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع الحوادث البحرية وحماية الممرات المائية.

وأشار البيان إلى أن حادثة السفينة الهندية تأتي ضمن ما وصفه المجلس بسلسلة من الهجمات التي طالت السفن التجارية والمنشآت الاقتصادية، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن وعلى سلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وطالب مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات البحرية المختصة باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الهجمات ضد السفن التجارية، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن حماية حرية الملاحة الدولية.

كما رحب المجلس بإعلان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، معتبرًا أن الخطوة تمثل آلية لتعزيز أمن البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الشحن العالمية.

وأعرب المجلس عن تقديره للدور السعودي في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا استمرار الشراكة بين البلدين في الملفات الأمنية والسياسية.

وكانت وزارة النقل اليمنية أعلنت في وقت سابق أن سفينة شحن مدنية هندية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر باتجاه ميناء المخا، ما أدى إلى غرقها بالكامل، واتهمت جماعة “أنصار الله” بتنفيذ الهجوم باستخدام زورق مفخخ.

وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن حادثة غرق السفينة الهندية تعد أول حالة غرق لسفينة شحن أجنبية في البحر الأحمر منذ بدء التهديدات والهجمات المرتبطة بالملاحة في المنطقة.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” خلال الفترة الماضية تنفيذ عمليات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة ضد سفن تجارية، ما أثار قلقًا دوليًا بشأن أمن أحد أهم طرق التجارة والطاقة عالميًا.

وتشهد الساحة اليمنية صراعًا مستمرًا منذ عام 2014 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، فيما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عسكريًا في مارس 2015 دعمًا للحكومة، ما أدى إلى أزمة إنسانية واسعة وفق تقارير الأمم المتحدة.