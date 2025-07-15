بعد فضيحة تسريب ضخمة.. بريطانيا تُجلي آلاف الأفغان في عملية سرية!

كشفت تقارير إعلامية عن تنفيذ المملكة المتحدة عملية إجلاء سرية لآلاف الأفغان إلى أراضيها، بعد تسريب بيانات شخصية لما يقرب من 19,000 شخص تقدموا بطلب لبرنامج “إعادة التوطين والمساعدة للأفغان” (Arap)، إثر خرق كبير في وزارة الدفاع البريطانية وقع في فبراير 2022 .

البيانات المسربة، التي تضمنت معلومات حساسة لأفغان تعاونوا مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، تم الكشف عنها صدفة بعد أكثر من عام على الخرق، عندما ظهرت أجزاء منها على مجموعة خاصة في “فيسبوك” في أغسطس 2023.

وأثار الحادث مخاوف كبيرة على سلامة هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم، ما دفع الحكومة البريطانية إلى إطلاق برنامج سري جديد تحت اسم “مسار الاستجابة لأفغانستان” في أبريل 2024.

وتُقدّر تكلفة البرنامج حتى الآن بنحو 400 مليون جنيه إسترليني، وقد تصل إلى 850 مليوناً، إضافة إلى مبالغ أخرى ستُدفع كتعويضات قانونية للمتضررين، وكانت المحكمة العليا قد فرضت “أمراً فائق السرية” غير مسبوق، منع تداول تفاصيل الحادثة لأكثر من 600 يوم، قبل أن يُرفع الحظر يوم الثلاثاء.

وزارة الدفاع البريطانية تواجه أيضاً تداعيات أخرى، منها غرامة بقيمة 350,000 جنيه إسترليني بسبب خرق منفصل عام 2023 وصفه مكتب مفوض المعلومات (ICO) بأنه “تهديد محتمل للحياة”، كما تعهدت الوزارة بدفع تعويضات تبلغ 4,000 جنيه لكل متضرر من التسريب الأخير، وسط توقعات بأن تصل كلفة التعويضات إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي بيان خطي، قال وزير شؤون القوات المسلحة، لوك بولارد، إن الحكومة “لا يمكنها التراجع عن الأخطاء السابقة”، لكنه تعهّد بإجراء إصلاحات شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.