بعد لقائه مسؤولين أتراك.. «باشاغا» يتوجه إلى بنغازي لحضور جلسة النواب

كشفت وسائل إعلام محلية أنّ رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، سيتوجه لمدينة بنغازي الثلاثاء، بعد لقاءات مع مسؤولين أتراك.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنّ باشاغا سيجتمع بحكومته، ثم سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمهيدا لحضور جلسة المجلس الأسبوع المقبل تلبية للدعوة التي وجهت له لتقديم إحاطة حول عمل حكومته.

وتابعت الوسائل الإعلامسة أنّه ستلي جلسة مجلس االنواب جولة خارجية أخرى لرئيس الحكومة الليبية تبدأ بمصر، وستتناول طبيعة المرحلة المقبلة ومباشرة حكومته مهامها.