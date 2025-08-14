بعد مراجعة الطعون.. منح درجات تعويضية لطلاب الثانوية

تابعت وكيل وزارة التربية لشؤون التربية بحكومة الوحدة الوطنية مسعودة الأسود، اليوم الخميس، مع مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد ولجنة مراجعة الطعون الخاصة بالدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، آلية عمل اللجنة بعد البت في الطعون، وذلك بحضور رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ومدير مكتب التعليم الأساسي ومدير مكتب المتابعة.

وأوضح مدير المركز الوطني للامتحانات أن المركز منح درجات تعويضية عن الأسئلة التي شابتها أخطاء، استناداً إلى تقارير مصلحة التفتيش التربوي، حيث شمل التعديل مادة اللغة الإنجليزية للقسم العلمي والتعليم الديني، إضافة إلى مادة النحو والصرف للتعليم الثانوي في المدارس الليبية بالخارج.