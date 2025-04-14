بعد مسيرة حافلة بالإبداع.. مصر تودّع المنتج والممثل السينمائي «صلاح حسن»

بعد مسيرة حافلة بالإبداع والإنجازات، توفي المنتج الفني والممثل المصري الشهير صلاح حسن.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “منذ بدايته في عالم الإنتاج الفني، ترك “صلاح حسن” بصمة واضحة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي أثرى بها الشاشة الكبيرة، حيث شارك في إنتاج أفلام ناجحة لاقت استحسان الجمهور والنقاد، مثل فيلم “الديلر” الذي جمع بين النجوم أحمد السقا وخالد النبوي، وفيلم “احكي يا شهرزاد” الذي أبدعت فيه الفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد”.

كما “كان له دور بارز في فيلم “البطل” الذي جسّد فيه النجم الراحل أحمد زكي أحد أبرز أدواره، أما أحدث أعماله التي شهدت مشاركته، كان فيلم “بنقدر ظروفك” الذي شاركت في بطولته الفنانة مي سليم إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي، ومسلسل جعفر العمدة.

وبرحيل المنتج صلاح حسن، “يفقد الوسط الفني المصري واحدًا من الأسماء التي قدمت الكثير خلف الكواليس، وساهمت في صناعة أعمال شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد”.

ونشرت الفنانة مي سليم صورة للفنان صلاح حسن، معلقة عليها بالقول: “البقاء لله”، ونعاه الفنان سليمان عيد قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم الأخ صلاح حسن.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.