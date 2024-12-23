بعد مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء.. وفاة الفنان الأردني «هشام يانس»

غيب الموت اليوم الأحد، الفنان الأردني القدير، هشام يانس، الذي رحل عن عمر ناهز الـ78 عاما عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً إرثاً فنياً غنياً ومسيرة حافلة بالإبداع والتميز.

وبحسب ما ذكرت وكالة “بترا” الأردنية، نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة “يانس”، معاناة طويلة مع المرض، وقال الرواشدة في بيان: “إن الساحة الفنية الأردنية تفقد اليوم فنانا كبيرا، له رصيد نوعي من الأعمال التي اشتهر بها وارتبطت بشخصيّته الإبداعية”.

وأكد “أهمية ما قدّمه الفنان الراحل لجمهوره الأردني والعربي، عبر مسيرته المميزة في المسرح والدراما، علاوةً على العديد من الأعمال التربوية والدرامية التي قام بكتابتها وتأليفها”.

يذكر أن “هشام يانس”، من مواليد 21 مايو 1946، وهو ممثل وكاتب ولد في يافا بفلسطين، وتخرج من كلية الحقوق في مصر، وأنهى دراسة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007 من الجامعة الأردنية وقدم بحثا بعنوان “تقييم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، اشتهر بتقليد الشخصيات العامة وخاصة الفنانين ورؤساء الدول”، وفق وكالة بترا.

وبحسب الوكالة، “عمل في التأليف الدرامي والتمثيل الاذاعي والمسرحي، وعيّن مخرجا ومنتجا في الإذاعة الأردنية، ثم انتقل للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية، وكتب ما لا يقل عن 82 مسلسلا تلفزيونيا و15 مسرحية سياسية، أشهرها “نظام عالمي جديد” بالاشتراك مع أمل الدباس ونبيل صوالحه، ومسرحيات “مؤتمر قمة عرب”، “السلام يا سلام”، “التطبيع”، “أهلا حكومة”، “الحصار اللي صار”، “الصدمة”، “صدام”، و”أكوي”.