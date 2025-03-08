بعد مسيرة زاخرة بالإبداع.. وفاة المطربة المغربية «نعيمة سميح»

توفيت المطربة المغربية الشهيرة، نعيمة سميح، السبت، عن عمر ناهز 71 عاما بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين.

ونعت وزارة الشباب والثقافة المغربية، الراحلة، فقد كتب وزير الشباب، محمد مهدي بنسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “إن الراحلة “إحدى القامات الفنية التي تركت بصمة خالدة في الوجدان المغربي بأعمالها التي عبرت الأجيال، وستظل شاهدة على موهبتها وإبداعها”، كما نعاها عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين بالمغرب.

هذا “وولدت المطربة المغربية في الدار البيضاء عام 1954، وبدأت مسيرتها الفنية مطلع حقبة السبعينيات من خلال برنامج (مواهب) الذي كان يشرف عليه الموسيقار الراحل عبد النبي الجراري، من أشهر أغانيها “ياك آجرحي” و”جاري يا جاري” و”على غفلة” و”غاب علي الهلال”.

وتعاملت الراحلة “مع كبار الملحنين أمثال “عبد القادر الراشدي وعبد القادر وهبي وأحمد العلوي”، وكذلك كبار الشعراء أمثال “علي الحداني وأحمد الطيب العلج”، ووصفت بأنها سيدة الأغنية العصرية في المغرب، وسجلت اسمها كأصغر فنانة عربية، وثالث مطربة عربية تغني على خشبة مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 1977 بعد كل من أم كلثوم وفيروز”.