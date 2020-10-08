بعد مفاوضات استغرقت سنوات بين الأردن وإسرائيل.. اتفاق لتسيير رحلات تجارية

وقعت سلطات الطيران المدني في الأردن والكيان الصهيوني اليوم الخميس اتفاقا يتيح تسيير رحلات جوية تجارية عبر المجال الجوي للدولتين. وذلك بعد مفاوضات استغرقت عدة سنوات .

وبحسب المعلومات، فإن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تقصير ساعات الرحلات الجوية بين الكيان الصهيوني ودول الخليج والشرق الأقصى من جهة، ومن الأردن ودول الخليج الى أوروبا والقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من جهة أخرى بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

كما يتوقع أن يفضي إلى تخفيض أسعار الرحلات والتوفير في الوقود.

وقد تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد التوصل إلى معاهدة بين الكيان الصهيوني ودولة الإمارات وموافقة المملكة العربية السعودية على مرور الرحلات الجوية المنطلقة من الكيان الصهيوني في مجالها الجوي.