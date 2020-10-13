بعد مقتل أحد المحتجين الرئيس «النيجيري» يعد بإصلاح الشرطة

الرئيس النيجيري محمد بخاري، تعهد بأن تقدم الحكومة أفراد الشرطة المسؤولين عن سوء السلوك إلى العدالة، بعد مرور نحو أسبوع على احتجاجات مستمرة على وحشية الشرطة.

ووعد بخاري بإجراء “إصلاحات واسعة النطاق للشرطة”.

وأقر في بيان صدر أمس الاثنين “بوجود مخاوف حقيقية وغضب بين النيجيريين من الاستخدام المفرط للقوة وفي بعض حالات القتل والسلوك غير المشروع لرجال الشرطة النيجيرية”.

وقال متظاهرون إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية يوم الاثنين على المحتجين المناهضين للشرطة في منطقة سورولير في لاغوس،

فيما أفاد تولو أوجونليسي أحد مساعدي بخاري بأن محتجا على الأقل قتل بنيران الشرطة.

وكتب على “تويتر”: “لا يوجد أي عذر لإطلاق النار”، وأضاف أن على السلطات “العثور على مطلقي النار وتقديمهم للعدالة”.

ونشرت صور المتظاهر القتيل على الإنترنت، وهذه ثاني حالة وفاة على الأقل بين المتظاهرين منذ بدء المظاهرات الأسبوع الماضي حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.