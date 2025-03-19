 بعد مكالمة «بوتين وترامب».. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»؟

بعد مكالمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، التي استمرت نحو ساعتين ونصف، وموافقة روسيا على وقف قصف مواقع الطاقة في أوكرانيا 30 يوما، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.55% إلى 66.53 دولار للبرميل”، في حين “تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.52% إلى 70.19 دولار للبرميل”.

وقال محللون في “آي جي” ييب جون رونغ: “يمثل الاتفاق خطوة إيجابية نحو الحل النهائي، إذ سيؤدي توقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية إلى تقليل مخاطر انقطاع إمدادات النفط بشكل أكبر والحفاظ على أسعار النفط تحت بعض الضغوط”.

ورأى المحللون أن “وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات عن روسيا، أحد أبرز موردي النفط في العالم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إمدادات النفط وخفض الأسعار”.

بدورها، “سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار في وقت سابق من الجلسة”.

ووفقا لبيانات رويترز “صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3042.20 دولار”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 992.85 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 966.24 دولار”، بحسب بيانات رويترز.