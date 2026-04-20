بعد هبوط الدولار.. خبير اقتصادي يتوّعد التجار: سنكشف الأرقام والأسماء

في منشور أشعل الجدل وأثار عاصفة من النقاش على مواقع التواصل، أطلق الخبير الاقتصادي ناظم الطياري رسالة حادة اللهجة إلى كبار التجار وأصحاب المصانع، محذّراً من الاستمرار في بيع السلع بأسعار مرتفعة رغم الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار.

الطياري لم يكتفِ بطرح تساؤلات، بل وجّه ما اعتبره كثيرون إنذاراً صريحاً للأسواق. ففي وقت تراجع فيه الدولار بشكل واضح، طرح سؤالاً بسيطاً لكنه صادم في معناه: كيف تبقى الأسعار نفسها عندما كان الدولار بـ11، والآن أصبح بـ7؟

وأكد أن المرحلة القادمة قد تكون مختلفة تماماً، مشيراً إلى أن الرأي العام والجهات الرقابية لن تقف صامتة أمام ما وصفه باستغلال المستهلكين.

بل ذهب أبعد من ذلك، ملمّحاً إلى إجراءات غير مسبوقة قد تشمل كشف تفاصيل كانت بعيدة عن أعين الناس، مثل:

كم اشترى التجار الدولار؟

كم كانت التكلفة الحقيقية للبضائع؟

ما حجم هامش الربح الذي يحققونه؟

ووفق ما أشار إليه، قد تصل الأمور إلى نشر أسماء المصانع والتجار علناً مع عرض بيانات دقيقة عن التكاليف والأرباح، في خطوة تهدف إلى فرض الشفافية وكشف أي تلاعب في الأسعار.

كما لمح إلى أن هذه الخطوة قد تتم بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الحرس البلدي، مع متابعة إعلامية مكثفة عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل.

وفي ختام رسالته، شدد الطياري على أن المواطن يريد أن يعيش بكرامة، وأن الطريق الوحيد لاستقرار السوق هو العمل الصادق والنزاهة في التجارة.