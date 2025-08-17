بعد وفاة عشرات الأشخاص.. الكويت تضبط شبكة إجرامية لتصنيع وترويج «الميثانول السام»

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة الميثانول السامة، التي تسببت مؤخراً في وفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات، معظمهم من الجالية الآسيوية، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن جهود الأجهزة الأمنية تحت إشراف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أسفرت عن كشف هذه الشبكة الإجرامية، مؤكدة أن الهدف كان حماية الأمن العام وصون أرواح المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأوضحت التحقيقات الميدانية، التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة، أن المتهم “بهوبان لال تامانج” نيبالي الجنسية، تم ضبطه في منطقة السالمية متلبسًا بحيازة كميات كبيرة من الميثانول، موضحًا كيفية تجهيز المادة وبيعها.

وتابعت الوزارة أن التحقيقات أسفرت عن ضبط متهمين آخرين، هم “فيشال دهانيال شوهان” هندي الجنسية و”ناريان براسادا باشيال” نيبالي الجنسية، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي “دلورا باركاش دراجي” بنغالي الجنسية، المسؤول عن إدارة الشبكة الإجرامية.

وكشف البيان عن أن الحملات الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الكويت أسفرت عن ضبط 67 شخصًا متورطًا في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، وضبط 6 مصانع غير قانونية، إضافة إلى 4 مصانع كانت قيد التشغيل في مناطق سكنية وصناعية، كما تم القبض على 34 شخصًا آخر مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة.

وأكدت الداخلية أن الميثانول مادة شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة، مشددة على استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة أو المسكرة أو أي مواد تهدد حياة الأفراد.

وتأتي هذه العملية بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية ارتفاع حالات التسمم الناتجة عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة، مع تسجيل 23 حالة وفاة، معظمها من جنسيات آسيوية، ما دفع السلطات إلى تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق التحقيقات للكشف عن كل المتورطين في هذه الشبكة.