بعد 10 سنوات.. السفارة الصينية تستأنف نشاطها الدبلوماسي في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن استئناف سفارة جمهورية الصين الشعبية نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقمها من العاصمة طرابلس، بعد عشر سنوات من العمل المؤقت خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة أن استئناف عمل السفارة يمثل خطوة مهمة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين ليبيا والصين، ويعكس الثقة المتزايدة لدى البعثات الدبلوماسية في تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة وعموم البلاد، بفضل جهود حكومة الوحدة الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستعزز التعاون المباشر بين البلدين وتمهد لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والتقنية، معربة عن تطلعها لاستئناف عمل القسم القنصلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الصينية في ليبيا عن شكره لحكومة وشعب ليبيا، واصفًا استئناف عمل السفارة بأنه لحظة تاريخية، ومؤكدًا حرص بلاده على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا، مثمنًا جهود السلطات الليبية والتعاون الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة السفارة.