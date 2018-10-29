بعد 13 دقيقة من إقلاعها..سقوط طائرة أندونيسية تحمل 189 راكباً

حيث قال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا يوسف لطيف، في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة “تأكدنا أنها تحطمت”، مشيراً إلى فقدان الاتصال بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، ولافتا إلى أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.

هذا وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 189 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها، فيما نقلت “رويترز” عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “ليون آير” إدوارد سيرايت قوله: